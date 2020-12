Nieuwsoverzicht | Nederlandse ‘funshoppers’ niet welkom in België - Forse toename coronabesmettingen in Brabant

Door de lockdown die premier Rutte maandag aankondigde zijn veel winkels dicht, maar zo niet de Hema. Klanten kunnen daar nog steeds terecht voor onder meer babyspullen. Nederlandse 'funshoppers’ zijn niet welkom in België, benadrukte de Belgische premier vandaag. Alle winkels zijn daar sinds 1 december weer open, maar Belgen mogen niet gezellig samen winkelen. Nederlanders dus ook niet. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

• De afgelopen zeven dagen zijn er bij het RIVM 58.412 coronabesmettingen geregistreerd. Vorige week waren dat er nog 43.103. Er meldden zich opnieuw fors meer mensen in de teststraat. Daardoor zijn de systemen van de GGD sinds zondag overbelast. Ook in Brabant is er opnieuw een forse stijging. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant telt de meeste besmettingen.

• In Hema-winkels kunnen klanten nog steeds terecht voor babyspullen, taart, worst en koffie. De Hema’s zijn de afgelopen nacht helemaal ‘omgebouwd’: de gedeelten waar de niet-essentiële producten staan, zijn afgezet. De kleding, woonspullen en cadeautjes kun je alleen nog online bestellen.

• Nederlandse funshoppers zijn niet welkom in België, heeft de Belgische premier Alexander De Croo premier Rutte op het hart gedrukt. België hoopt Nederlanders, nu de meeste winkels in Nederland dicht zijn, ervan te weerhouden de grens over te steken. De zuiderburen kijken met zorg naar de ‘jojo-beweging’ in de Nederlandse corona-aanpak. In België zijn niet-essentiële winkels sinds 1 december weer open, na een sluiting van een maand.

• Verkopers van kleding, sieraden en andere niet-essentiële producten zijn vanaf zaterdag niet meer welkom op de weekmarkten van Oss. Dat zegt wethouder Thijs van Kessel. Vandaag waren zij nog wél in het centrum te vinden, wat tot scheve gezichten leidde. Milko Steijvers, in een vorig leven directeur van Circus Renz, reed zelfs rond met een muzikale act om bezoekers op ludieke wijze op de anderhalve meter te wijzen.

• Had iemand een rekening te vereffenen met de wijkagent, is het uit de hand gelopen vandalisme of was domweg het verkeerde adres doelwit? De politie houdt rekening met verschillende motieven voor de explosie die de woning van een politieman in Best in de nacht van zaterdag op zondag flink beschadigde. Hij was aan het werk, maar zijn vrouw en twee kinderen sliepen.

• De Nederlandse boeren stoppen ‘met onmiddellijke ingang’ met hun protestacties. In een open brief staat vermeld dat ‘een aantal vertegenwoordigers van de boeren’ uiterlijk 14 januari 2021 in gesprek gaan met Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De boeren zeggen ook hun verantwoordelijkheid te nemen gezien de afgekondigde lockdown.

• Het had een feestjaar moeten worden voor de modewinkels van Van Tilburg in Nistelrode. Zeventig jaar oud en klaar na een uitbreiding en modernisering die dik twee jaar duurde en miljoenen kostte. Maar het werd een jaar van verlies. En nu is de deur dicht, vijf weken lang. ,,Half oktober is de ellende opnieuw begonnen. Over het hele jaar slikken we een verlies van twintig procent.”

• De dagelijkse beslommeringen in Helmond-West, beter bekend als ‘t Haagje, zijn vanaf januari prime-time te zien op NPO 2. De programmamakers van ‘Typisch’ zoomen in op de bewoners en de dynamiek in de volkswijk, zoals ze dat eerder ook al deden in tal van andere plaatsen en buurten in Nederland. ,,Ik snap zelf niet wat de programmamakers zo leuk vinden aan mij.”

• Twee mannen uit Breda, die mogelijk tienduizenden euro’s hebben verduisterd, zijn dinsdag aangehouden. Dat gebeurde op verdenking van valsheid in geschriften en oplichting. Het geld dat de mannen zouden hebben ontvreemd, was bedoeld om jongerenwerk en sporten in Breda-Noord een impuls te geven.

• Wel eens met een dweil de muren schoongemaakt? Het is dagelijkse kost voor de schoonmakers die de coronakamers in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg poetsen. En dat is best spannend. ,,Als ik het niet goed doe, kan het de volgende patiënt of verpleegkundigen een besmetting opleveren. Dat wil ik écht niet op m’n geweten hebben.”

• Een geboren opschepper. Met een onbedwingbare neiging te liegen. Doorgesnoven dronkemanspraat. Niks dan onzinverhalen. Met brede halen fileerde advocaat Vito Shukrula dinsdagochtend in de Amsterdamse rechtbank zijn eigen cliënt Helmonder Ad K. Met de beste bedoelingen natuurlijk: diens bekentenis van een moord moest van tafel, net als de strafeis van 17 jaar cel.

• Een anesthesiemedewerkster van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt tijdens het werk door een anesthesioloog te zijn geïntimideerd en bedreigd met mishandeling. Het ziekenhuis waar zij bijna 40 jaar werkt, zou haar meldingen niet serieus hebben genomen. Ze zegt er niet langer te kunnen werken en eist ruim een half miljoen euro als ‘billijke vergoeding’.

• Er blijft flink geschoven worden met de Aziatische automerken in Zuidoost-Brabant. Het regionale landschap van autodealers gaat opnieuw fors op de schop nu Auto Smolders ‘uitverkoop’ houdt: het autobedrijf in Westerhoven, Eindhoven en Tilburg doet de merken Mazda, Suzuki en Hyundai van de hand. Het aantal dealerbedrijven in Brabant neemt af, de bedrijven die overblijven worden steeds groter.

• Daklozen met zwaardere problematiek in Eindhoven worden vanaf 1 januari gehuisvest aan de Vestdijk. In het pand tegenover de voormalige Schellensfabriek waar nu ook het depot van de gemeente is gevestigd komen negen woonplekken. Beveiligers houden er straks 24 uur per dag toezicht. Het gaat om daklozen met complexe problemen. Mogelijk verslaafd aan drank en of drugs, soms in combinatie met psychische problemen.

