Nieuwsoverzicht | Mogelijk sprake van opzet bij fatale aanrijding - Kon huisarts zelfdoding 44-jarige man voorkomen?

• Is er sprake van opzet bij een fatale aanrijding in Oosterhout? De politie laat die optie open in hun onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een wit bestelbusje reed zaterdagmiddag in op een voetganger die in een straatje bij de Ridderstraat liep. Het slachtoffer kwam daarbij bekneld te zitten tussen de auto en een muur, en overleed ter plaatse aan zijn of haar verwondingen. De bestuurder is weggerend. Volgens de politie heeft deze verdachte zich inmiddels op het politiebureau gemeld.