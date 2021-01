Nieuwsoverzicht | Mogelijk lockdown tot lente - Politie zou sporen uit hebben gewist na dood informant

In het nieuwe OMT-advies wordt duidelijk dat Nederland mogelijk tot de lente aan de lockdown-maatregelen vastzit. De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich snel en volgens prognoses kan het leiden tot een derde golf in maart. Na de dood van informant Freddy Janssen zou de politie cruciale informatie hebben verzwegen en sporen uitgewist, zeggen betrokkenen. Verder gaat Indoor Brabant door zonder publiek en zweren steeds meer mensen bij een ijskoude duik in het water. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.