Nieuwsoverzicht | Moeder verdacht van vergiftigen kind (11) - Crystal meth-bende opgerold

Nieuwsover­zicht | Eerste dag met coronapas - Marianne Vos pakt zilver op WK wielrennen

25 september Gemengde gevoelens voor de Brabantse wielerfans. De zilveren medaille voor Marianne Vos was mooi maar bij de Nederlandse sterrenequipe leidde het toch tot emoties . Er werd ook gevoetbald. PSV en Willem II speelden tegen elkaar en de Eindhovenaren lieten dure punten liggen in Tilburg. Verder werd er tegen de coronamaatregelen gedemonstreerd in Breda, vond er een ernstig ongeluk plaats in Haaren en is staatssecretaris Mona Keijzer uit het demissionaire kabinet gezet. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.