Nieuwsoverzicht | Massale inkoop vuurwerk in België - Minderjarige jongens reden veel te hard bij dodelijk ongeluk in Helmond

Bij vuurwerkwinkels net over de grens in België slaan fanatieke vuurwerkliefhebbers massaal hun voorraad in. De verdachte van een dubbele moord stopt zijn vingers in zijn oren als hij door de politie wordt verhoord. Keepster Rowanne werd als meisje geweigerd op PSV-training en speelt nu bij de mannen: ‘Het was kei vet’. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.