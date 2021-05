Nieuwsoverzicht | Martien R. wil niet meer meedoen aan proces - Gaan algoritmes levens redden van kankerpatiënten?

Nieuwsover­zicht | Nieuwe bestuurs­cri­sis in Brabant - Haring­vliet­brug wekenlang dicht

20 mei De bom is gebarsten in de Brabantse politiek. De VVD, CDA en Lokaal Brabant stappen uit de samenwerking met Forum van Democratie en JA21. Voor de derde keer in dik twee jaar moet Brabant op zoek naar een nieuwe coalitie. In Helmond kwamen tientallen mensen die in de voorbije weken in Helmond hun tweede coronaprik wilden halen, voor een gesloten poort te staan. Ze dachten ’s avonds een afspraak te hebben, maar de prikhal was dicht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.