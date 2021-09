Nieuwsoverzicht | Martien R. moet 16 jaar de gevangenis in - Bezorger mishandeld met rolmaat

Superfan van Verstappen blij met terugkeer F1 naar Zandvoort: 'Het is heel speciaal’

2 september Van Bodegraven is de oprichter van de Go Max fanclub van Max Verstappen. Zijn club is momenteel op tour. Dit noemen zij de ‘SpaZaMo’s’. Ze reizen van Spa naar Zandvoort en eindigen in Monza. Om hun aanhangers zoveel mogelijk te betrekken bij de races vlogt Bas delen van hun avonturen. Ook op het circuit van Zandvoort is zijn club aanwezig: zij kijken er enorm naar uit.