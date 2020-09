Nieuwsoverzicht | Martelkamer lag vol met snoeischaren, scalpels en vingerklemmen - Parkeerboete te omzeilen met app

Enorme drukte op Brabantse vakantie­par­ken en campings, maar niet per se vanwege het goede weer

11 september 27, 29 en op sommige plaatsen zelfs ruim 30 graden: in Brabant wordt het vanaf begin volgende week weer een aantal dagen tropisch warm. En met temperaturen tegen de 25 graden leent komend weekend zich perfect voor een last minute weekendje weg. Plotselinge drukte? Nee. Die drukte is er eigenlijk al de gehele coronaperiode, zo blijkt uit een rondvraag bij diverse vakantieparken en campings in de provincie.