Nieuwsoverzicht | Marokko verbiedt vliegverkeer van en naar Nederland - Ook in Brabant protest tegen 'falend woonbeleid’

Nieuwsover­zicht | Bijzonder experiment voor mensen in de bijstand - Asfaltfa­briek stoot te veel benzeen uit

19 oktober Een bijzonder experiment in Tilburg: inwoners in de bijstand mogen daar op proef gaan samenwonen zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. De A58 is na een ongeluk met twee vrachtwagens (nog steeds) urenlang dicht. En in Eindhoven is onrust ontstaan over het plan om pal naast een begraafplaats twee woontorens te bouwen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 19 oktober.