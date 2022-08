Nieuwsoverzicht | Man probeert meisje mee te lokken met ‘centjes’ - Nationaal Hitteplan gaat morgen in

Man steelt palmboom in Best, op heterdaad betrapt bij vlucht met scootmo­biel

BEST - Een palmboomdief is donderdagavond op heterdaad betrapt door de politie in Best. De man liep rond 21.20 uur op de Oude Rijksweg naast een scootmobiel waarop een flinke palmboom in pot stond.

