Nieuwsoverzicht | Man (58) overleden bij bedrijfsongeval - Dorpsruzie om kristallen beeldjes

Nieuwsover­zicht | Veel schade en woedende reacties na voetbalrel­len - Tank van stakende buschauf­feurs is leeg

Zaterdagochtend stond er weer een lange rij met reizigers voor Eindhoven Airport. Met trillende stem erkent een 61-jarige inwoner van Waalwijk dat hij frequent seks heeft gehad met een destijds 13-jarig meisje. ‘Ik schaam me kapot’. Verder liep een voetbalwedstrijd in Rosmalen vanmiddag behoorlijk uit de hand. De tank van stakende buschauffeurs in Waalwijk is leeg en Den Bosch wil de eerste stad van het land zijn zonder ‘gedwongen daklozen’. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

25 juni