Nieuwsoverzicht | Lichaam vrouw opgegraven na verdachte dood - Geweldsgolf tegen homo's op ontmoetingsplekken

Economie in Brabant beter dan voor coronacri­sis, regio Eindhoven groeit stevig

25 augustus In de regio Eindhoven is de economie in twee jaar tijd het hardst gegroeid van Nederland. De regio Zuidoost-Brabant staat er zo’n vijf procent beter voor dan voor de coronacrisis. Ook in de rest van Brabant groeit de economie gemiddeld genomen, al blijft de situatie in Midden-Brabant precies gelijk.