Nieuwsoverzicht | Laagste aantal besmettingen sinds 5 april - Drukte bij woonboulevards neemt toe

Safaripark Beekse Bergen wil open: ‘Laat ons helpen’

7 mei HILVARENBEEK - Dierentuinen zo snel mogelijk weer open. Die dringende oproep doet Dirk Lips, directeur van Libéma (van onder andere Safaripark Beekse Bergen) vandaag in een open brief in verschillende landelijke kranten. Want, zegt hij, dierentuinen zijn dé oplossing voor de overvolle parken en natuurgebieden. ,,Laat ons onze verantwoordelijkheid nemen.”