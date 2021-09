Nieuwsoverzicht | Kinderoppas nog drie maanden in voorarrest - Patiënte gaat arts te lijf omdat fles drank wordt afgepakt

Bij Rico van Damme gaat het geloof voor zijn ambities: ‘Zolang ik maar niet op zondag hoef te koersen’

26 september De Woensdrechtse Wielerzomer is een ideale prooi voor Rico van Damme. De 24-jarige Zeeuw komt maar al te graag iedere zaterdag naar de Brabantse Wal om daar te laten zien hoe snel hij is. Zoals deze week in Putte. Op zondag wil hij vervolgens alleen maar nagenieten van de koers.