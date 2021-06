Nieuwsoverzicht | Kind aangereden bij basisschool - Brabant maakt zich op voor eerste stapnacht sinds lange tijd

De Waal, een machtig mooie maar meedogenlo­ze rivier

23 juni ZALTBOMMEL - De brede Waal ziet er op het eerste oog vriendelijk uit, maar schijn bedriegt. In 2017 vonden twintig mensen al dan niet gewild de dood in het stromende en soms zelfs kolkende water. Hiermee werd het toen de gevaarlijkste rivier van Nederland genoemd. Ook recent werden er opnieuw twee lichamen in De Waal gevonden: vermoedelijk van twee Duitse meisjes. Om die reden publiceren we dit artikel van april 2018 opnieuw.