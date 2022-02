Nieuwsoverzicht | Karel Vrolijk niet de nieuwe eigenaar van NAC - Enorm aantal schademeldingen in Brabant na storm Eunice

video Nieuwsover­zicht | Storm Eunice laat spoor van schade achter, zo ging het in Brabant tekeer

Storm Eunice heeft vrijdag in Nederland meerdere levens geëist. Ook in Brabant ging het flink tekeer. Een vrouw in Boekel raakte zwaargewond doordat er een boom op haar terechtkwam. Door de storm is ook de materiële schade op sommige plaatsen in de provincie enorm. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

18 februari