Nieuwsoverzicht | Kalf en schaap doodgebeten: mogelijk sloeg wolf toe - Henk Krol stopt nu al met B&B in Best

in liefdevolle herinnering Ferry van der Ven (1944-2021) ‘was mens onder de mensen en daarom ook zo’n goede rechter’

ROOSENDAAL - ,,Als hij geen corona had gekregen, was hij nu niet dood geweest.’’ Echtgenote Marcelle en de kinderen Karlijn, Ameike en Martijn zijn nog steeds in shock en ontredderd vanwege de plotselinge dood van hun vader Ferry van der Ven op 31 maart, op 77-jarige leeftijd.

27 oktober