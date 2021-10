Nieuwsoverzicht | Jongste terreurverdachte komt uit 2003 - Geliefde en ‘therapeut’ verdacht van moord op supermarkteigenaar

• Wederom een zeer grote brand bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch. Urenlang waren dikke rookwolken te zien boven de stad. De woede in de stad is groot. Want het bedrijf stond toch onder controle na de laatste brand, in maart? De Helmondse eigenaar Leendert Gerrits bezweert - met betraande ogen - dat hij er niks aan kan doen, de provincie bevestigt dat ze het bedrijf vrijwel iedere dag laat controleren. Waar gaat het mis?