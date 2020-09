Nieuwsoverzicht | Jongen (15) gewond na steekpartij op bruiloftsfeest - Dode butskop spoelt aan

•Steeds meer mensen met klachten laten zich testen op het coronavirus, maar het vertrouwen in het overheidsbeleid brokkelt af. Dat blijkt uit de zesde gedragsmonitor die het RIVM maandag publiceert. De gedragsmonitor, een frequente peiling onder 60.000 Nederlanders, is een goede graadmeter voor het corona-sentiment in het land. Daaruit blijkt ditmaal voor het eerst dat het vertrouwen in het overheidsbeleid flink afgenomen is. In april was 75 procent van de respondenten ‘(zeer) positief’ over de Nederlandse aanpak. De maanden daarna bleef het hoog, maar nu is dat vertrouwen in één klap gedaald tot nog maar iets meer dan 50 procent.