Nieuwsoverzicht | Joey (30) redt taxichauffeur uit ijskoud water - Sommige ouders zien vroege vakantie niet zitten

In Oisterwijk krijgt de natuur voorrang op de huizen: 'Het wordt bittere noodzaak’

OISTERWIJK - Wonen op boorpalen, in een huis van massief hout, midden in het groen. Met een innovatief plan hopen architect Bart Spee en landschapsarchitect Bert Huls de omgeving van de Taxandria-velden in Oisterwijk om te bouwen tot de woonwijk van de toekomst. Of zeg maar gerust: een natuurgebied waarin ook nog wat huizen staan.

10 december