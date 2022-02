Nieuwsoverzicht | Ireen Wüst geëmotioneerd na goud op Winterspelen - Diefstal e-bikes stijgt explosief

Ook Antwerps ziekenhuis zet door tuchtrech­ter veroordeel­de Amp­hia-arts aan de dijk

BREDA/ANTWERPEN - De medisch specialist die tot vorig jaar mei in het Bredase Amphia Ziekenhuis werkte en deze week van het medisch tuchtcollege hoorde dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen wegens grensoverschrijdend gedrag, is ook in België niet meer welkom. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), waar de internist-oncoloog sinds juni werkzaam was, heeft de samenwerking met de 56-jarige man per direct opgezegd.

3 februari