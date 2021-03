Nieuwsoverzicht | Indoor Brabant gaat corona- en rhino-proof door - Groot succes voor The Streamers van Guus Meeuwis

Nieuwsover­zicht | Hitlersnor­ren en hakenkrui­zen op verkie­zings­pos­ters - Stembureau op slot door coronabe­smet­ting

16 maart Verkiezingsposters in de gemeente Woensdrecht zijn beklad met onder meer Hitlersnorren en hakenkruizen en een stembureau in Waalwijk moest op slot door een coronabesmetting. Verder wordt het gemeentehuis in Zevenbergen flink verbouwd en heeft de 102-jarige Tonny van Beek-Van den Tillaar uit Sint-Oedenrode eindelijk zicht op een coronaprik. Dit en meer lees je in het nieuwsoverzicht van dinsdag.