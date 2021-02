Nieuwsoverzicht | Horeca klaagt over ‘illegale terrassen’ - Kilo's grondstoffen voor crystal meth en speed onderschept

Het kabinet overweegt meer regels te versoepelen. Vooral voor jongeren worden ze iets minder streng. Er wordt bekeken of naast de kappers ook andere contactberoepen weer worden toegestaan. In Waalwijk is 200 kilo aan grondstoffen voor crystal meth en speed door de politie ontdekt. Twee mannen zijn aangehouden. Verder klagen horeca-ondernemers over willekeur bij handhaven coronaregels en moest een grote bok in Den Bosch het eten van fout voedsel met de dood bekopen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.