Nieuwsoverzicht | Horeca eerder dicht in groot deel Brabant - Ingegraven drugslab gevonden

‘Ingepakt lichaam’ in centrum Eindhoven blijkt vergeten pop van escaperoom: ‘Hé, dat lijk is van mij’

21 september EINDHOVEN - Een wandelaar in Eindhoven deed maandagochtend een wel erg lugubere ontdekking. Tijdens zijn wandeltocht door het Eindhovense centrum zag hij in de bosjes iets liggen, wat leek op een ingepakt lichaam. Het pakketje was omwikkeld met een wit doek en zat onder de rode vlekken. Uiteindelijk bleek het een ‘lijk’ dat bij het verhuizen van escaperooms was blijven liggen.