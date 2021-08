Nieuwsoverzicht | Grote zoektocht naar opvang vluchtelingen in Brabant - Drenkeling (10) overleden

Nieuw offensief tegen illegale (boeren)bedrijven

24 augustus Brabant moet (boeren)bedrijven aanpakken die zonder vergunning stikstof uitstoten. Dat is de inzet van de milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu. Na Overijssel, Gelderland en Friesland richt de club zijn pijlen nu op Brabant. Komende week vallen er vijftig handhavingsverzoeken op de mat van het provinciehuis.