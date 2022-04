Nieuwsoverzicht | Gewonde bij brand in studentenhuis - Grote krapte op de arbeidsmarkt

Nieuwsover­zicht | Mannen met messen overvallen casino - Brabants provincie­be­stuur­der D66 alsnog door het stof om MeToo-rel

Personeel en klanten van het Players Casino in Oudenbosch reageren hevig geschrokken op de overval in de nacht van maandag op dinsdag. ,,Ze zijn met messen bedreigd.” En de Efteling maakte zijn jaarcijfers vandaag bekend. Het miljoenenverlies van 2020, dat volgens directeur Fons Jurgens het ‘slechtste jaar ooit’ was, werd gecompenseerd. Verder kregen 544 Brabanders een lintje uitgereikt. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.

26 april