Nieuwsoverzicht | Gemeente lekt per ongeluk persoonlijke info - Uitvaartcentra maken overuren, Dela plaatst koelunits

Rabobank-klan­ten geplaagd door storingen; be­taal-app loopt vast voor de feestdagen

EINDHOVEN - Nog snel even online een cadeautje scoren. Voor veel Rabobank-klanten was het dinsdag zo goed als onmogelijk door een grote storing. Maar dat lijkt geen incident: op internet regent het de laatste weken klachten over internetbankieren bij Rabo.

30 november