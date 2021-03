Nieuwsoverzicht | Gaf Klaas Otto mishandelingsopdracht tijdens uitvaart? - Net gekochte Playstation 5 blijkt toch niet leverbaar

Nieuwsover­zicht | Amphia voert medisch mondmasker in voor bezoekers - Gegevens belasting­plich­ti­gen op straat door datalek

19 maart Het Amphia Ziekenhuis voert het dragen van een medisch mondmasker in voor bezoekers. Die maatregel is volgens het ziekenhuis nodig om een uitbraak van het coronavirus in het ziekenhuis te voorkomen. YouTuber Nikkie de Jager uit Uden is tijdens een gewapende overval vorig jaar vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. En door een datalek zijn de gegevens van een onbekend aantal belastingplichtigen in West-Brabant op straat beland. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.