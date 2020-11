Nieuwsoverzicht | Fors minder nieuwe coronabesmettingen - Gloednieuwe televisiestudio in Brabant

• Het RIVM meldde op zondag 918 nieuwe coronabesmettingen in Brabant. Dat is fors minder dan er op zaterdag gemeld werden. Toen bleef de teller steken op 1225 nieuwe besmettingen. In totaal werden vier mensen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, zes mensen zijn aan het virus overleden. Per gemeente gezien is vrijwel overal een daling te zijn qua besmettingen, maar er zijn een aantal uitzonderingen.