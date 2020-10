Nieuwsoverzicht | Flinke stijging besmettingen in Brabant - Bier voor stuntprijzen op laatste kroegavond

• De afgelopen 24 uur zijn er 1256 positieve coronatests gemeld in Brabant. Er zijn 12 Brabanders met corona in het ziekenhuis opgenomen en er zijn het laatste etmaal 4 mensen uit de provincie aan het virus overleden. Het is een flinke stijging vergeleken met de dag ervoor. Dinsdag werden namelijk 952 Brabanders positief getest. Dat zijn er in één dag ruim 300 meer geworden. Breda is woensdag koploper in het aantal positieve tests. Meer coronacijfers lees je hier. Wil je zien hoe corona bij jou in de buurt ontwikkeld? Kijk dan naar onze kaarten en grafieken, die dagelijks worden geüpdatet.