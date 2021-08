Nieuwsoverzicht | Fikse brand legt loods in Almkerk in de as - Man bedreigt voorbijgangers met vuurwapen in binnenstad

Water droogde op en vissen stierven, maar na een ingreep is de Snelleloop klimaatro­buust

3 augustus GEMERT - De natuur. Wat waren we haar dankbaar in de corona-lockdown-tijd. En wat was ze mooi. Maar blijft dat wel zo? Droogte maakte deze Brabantse parels kwetsbaar en al dat intensief gebruik deed het niet per se heel goed. Of toch wel? Deze krant duikt deze zomer de natuur in en zoekt het uit. Deze keer: de Snelleloop bij Gemert.