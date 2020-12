Nieuwsoverzicht | Familiedrama in Duizel - Afgelopen week lichte daling in coronabesmettingen in Brabant

Deze Sinter­klaas­hond verovert de harten in Brabant

27 november Omdat Sinterklaas vieren toch iets moeilijker is in coronatijd bedacht Cindy Heuten iets leuks voor de kinderen in haar buurt. Zij rijdt daar regelmatig rond met hond Isa achterin haar auto die is uitgedost als Sinterklaas. De kinderen in Putte kunnen er geen genoeg van krijgen.