Nieuwsoverzicht | Eindelijk weer normaal feesten - Fietsster beschoten met luchtdrukwapen

Safaripark Beekse Bergen viert geboorte bedreigde grijze kroonkraan­vo­gel

24 september HILVARENBEEK - Een kuikentje van de grijze kroonkraanvogel in dierenpark Beekse Bergen is uit het ei gekropen. Bijzonder, want de vogel wordt bedreigd. Het diertje kon meteen het nest verlaten en scharrelt inmiddels met de ouders rond in het verblijf.