Nieuwsoverzicht | Eerste vaccinatie is morgen voor Brabantse Sanna - Rabobank raakt drie ton kwijt door vals geld

Nieuwsover­zicht | Ziekenhui­zen blij met snellere vaccinatie personeel - Maker standbeeld Frits Philips overleden

2 januari Brabantse ziekenhuizen reageren verheugd op het nieuws dat mensen in de acute zorg zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen het coronavirus. De maker van het Philips-beeld op de Markt in Eindhoven is op 79-jarige leeftijd overleden en het is bijna 10 jaar geleden dat er een grote brand woedde bij Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.