Nieuwsoverzicht | Eerste prikken woensdag al in Veghel - Weer aanslag op Poolse super

In memoriam Jan de Bie (1946-2021) schilderde vanuit het gevoel steeds te mislukken

1 januari DEN BOSCH - In woonzorgcentrum Mariaoord in Rosmalen is op de eerste dag van het nieuwe jaar kunstenaar Jan de Bie overleden. De Bie was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Voor zijn overlijden werd afgelopen zomer al gevreesd, maar De Bie krabbelde toch weer op.