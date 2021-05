Nieuwsoverzicht | Duizenden motoren zorgen voor chaos - NAC blijft in de eerste divisie na nederlaag

Trouwen in Brabant? Hier ben je het goedkoopst uit en in deze stad betaal je de hoofdprijs

20 mei Ga je binnenkort trouwen? Bereid je dan maar alvast voor op de kosten die je moet betalen voor een doordeweekse ceremonie op een gemeentelijke locatie. In veel Brabantse gemeenten betaal je dit jaar namelijk een stuk meer om te trouwen dan twee jaar geleden. Tilburg steekt daar met kop en schouders bovenuit: daar betaal je meer dan 730 euro om je in de echt te verbinden met je partner. In de goedkoopste gemeente betaal je slechts een fractie daarvan.