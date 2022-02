Nieuwsoverzicht | Duizenden klanten van Philips willen geld zien - Drie keer ‘Saar’ op geboorteborden in deze straat

Noodrepara­ties na vele meldingen van stormscha­de: ‘Wachttijd voor een raam is nu al drie weken’

DEN BOSCH/UDEN - Of je nou een boom op je auto hebt gekregen, je schuurtje aan gort is of een ruit aan diggelen, alle bedrijven die stormschade kunnen herstellen zetten een tandje bij. Al blijft het in eerste instantie meestal bij oplappen.

