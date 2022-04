Nieuwsoverzicht | Duizenden euro's schade na vernieling bij pontje - Razend populaire speeltuin tóch op de schop

Zondag 3A + 4C + 5A Hoeven wint in de slotfase, Neerlandia’31 pakt opnieuw de koppositie

Door een kopbal van Stijn Kerstens - de kleinste man van het veld - won hoeven zaterdag met 0-1 in Rijsbergen van VVR. In de vierde klasse C zorgde RFC tegen Raamsdonk voor zege nummer zeventien en Neerlandia’31 (5A) is na een zege tegen OVV’67 weer koploper.

16 april