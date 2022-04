Nieuwsoverzicht | ‘Drugsindustrie te groot om uit te roeien’ - Rokende Holle Bolle Gijs door brand uitgeschakeld

In Brabant is geen burgemeester meer te vinden die zich niet bezig houdt met ondermijnende criminaliteit. Maar de burgemeesters geven aan dat de drugsindustrie te groot is om uit te roeien. Gebrek aan handjes houdt de deur van een filiaal van de Kwantum in Eindhoven op slot. En een brandje in De Efteling weet Holle Bolle Gijs uit te schakelen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.