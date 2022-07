Nieuwsoverzicht | Dronken man klemgereden die met scootmobiel snelweg op wil rijden - 23-jarige automobiliste overlijdt na zwaar ongeluk in Helmond

De Bosschenaar (53) die is aangehouden nadat zijn vriend verdronk in een zwemplas in Hintham, maakte vanaf de kant een videofilmpje van zijn vriend (53). Bij een champignonkwekerij aan de Groenestraat in Hurwenen is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. En een dronken man (67) is maandagavond door automobilisten klem gereden, omdat hij met zijn scootmobiel de snelweg op wilde rijden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

• De Bosschenaar (53) die vrijdag is aangehouden nadat zijn vriend (53) verdronk in het IJzeren Kind in Hintham maakte vanaf de kant een videofilmpje van zijn vriend. ,,Hij probeerde uiteindelijk te helpen. Maar niet direct.”

• Jongeren onder de 18 jaar zijn op hete dagen zonder begeleiding van een volwassene niet meer welkom in zwembad De Groene Wellen in Udenhout. Die beslissing is genomen naar aanleiding van de intimiderende sfeer die afgelopen week ontstond op drukke zomerse dagen.

• De automobiliste die maandagavond bij een eenzijdig ongeval in Helmond zwaargewond raakte, is aan haar verwondingen overleden. Volgens de politie sloeg de auto van de 23-jarige Poolse vrouw bij het ongeluk op de Europaweg over de kop en kwam ze aan de andere kant van de weg terecht.

• Bij een champignonkwekerij aan de Groenestraat in Hurwenen is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer verstuurde een plaatselijke NL-alert is verstuurd voor de Bommelerwaard. De brandweer raadde omwonenden aan ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

• ,,Het was als in zo’n film waarbij het water langzaam tot de lippen stijgt. Daar was ik echt het bangst voor.” Ties en Gerrie Raijmakers uit Geffen kunnen het bizarre ongeluk met een watertaxi in Rotterdam ternauwernood navertellen.

• De 24-jarige drugsdealer Elias A. die in april 2016 de Bredase peuter Nassim doodreed moet als het aan justitie ligt opnieuw de cel in. Hij is weer betrapt op de handel in cocaïne.

• Een 56-jarige Tilburger wordt ervan verdacht maandagavond bij een verkeersruzie een 49-jarige stadsgenoot te hebben mishandeld. Ook zou hij met een koevoet een deur en de achterruit van de auto van het slachtoffer hebben vernield. De politie heeft de man aangehouden.

• Automobilisten, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs op de Randweg Eindhoven kunnen voor de komende weken hun borst natmaken: donderdag wordt gestart met het plaatsen van een 120 meter lange tunnelbak onder de A2/N2.

• Een fatale ontknoping in Oosterhout na een angstaanjagende stalking. Het OM heeft 8 jaar cel geëist voor een dodelijke aanrijding. Ze hadden elkaar nooit in levende lijve gezien, de 35-jarige Zwaluwnaar en Marco van den B. (nu 27) uit Raamsdonksveer. Tot die zaterdag in oktober 2021.

• Als de KNVB woensdag in tweede instantie groen licht geeft voor de overname van NAC, kan de lokale investeringsgroep NAC=Breda tegen het einde van deze week formeel eigenaar zijn van de club. Daarmee zou een einde komen aan de zoektocht naar een nieuwe eigenaar, die al meer dan een jaar duurt.

• Honderden woningzoekenden toonden in 2017 interesse in een nieuw huis aan het Oostende in Helmond. Er is nog steeds geen steen gemetseld. Maar heus, ze komen er echt, beloven Woonbedrijf en Stam + De Koning. ,,Wij willen nog steeds heel graag bouwen op deze mooie plek”, reageren de plannenmakers.

• Een automobiliste is maandagnacht tegen twee lantaarnpalen aan de Bergstraat in Boekel gebotst. Ook raakte ze een gasleiding. De brandweer moest de vrijgekomen gasdamp besproeien met water. Voor verder onderzoek is de bestuurster met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

• Een beschonken 67-jarige man is maandagavond door meerdere automobilisten klemgereden, omdat hij met zijn scootmobiel bij Sprang-Capelle de A59 op wilde rijden.