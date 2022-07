Nieuwsoverzicht | Doden bij verkeersongevallen - Verdachte van dubbele moord stalkte zijn ex-vriendinnen

Plasticdi­lem­ma bij Brabantse evenemen­ten: bier in hardcups, recycleba­re glazen of toch nog even wegwerp?

DEN BOSCH - Terwijl in Tilburg tijdens ‘Levenslied’ al werd gewerkt met een recyclesysteem, stroomde zondag in Den Bosch op het gelijknamige festival nog bier in wegwerpbekers. ,,Logistiek is het voor ons gewoon nog niet te doen.”

10 juli