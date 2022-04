Nieuwsoverzicht | Dode en ernstig letsel door haperende beademingsapparaten - Auto ondersteboven op A65

Nieuwsover­zicht | ‘Grote vriendelij­ke reus’ Evert Muis overleden aan kanker - Bloemen en kaarsjes voor doodgescho­ten man (23)

Muzikant Evert Muis (37) is overleden aan de gevolgen van kanker. De Brabander zou eigenlijk dit weekend nog spelen op festival Paaspop. En een dag na de dodelijke steekpartij bij justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker is de schok in Breda groot. Burgemeester Depla wil een onderzoek naar de gebeurtenis. In Oss zijn ondertussen bloemen en kaarsjes geplaatst op de plek waar donderdag een 23-jarige man werd doodgeschoten. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

16 april