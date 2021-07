Nieuwsoverzicht | Dieren in problemen door hoogwater - woeste automobilist rijdt in op voertuig

Zij stopte, hij wil nooit anders en zij moet nog beginnen: een vertrekker, volhouder en nieuwkomer over de leegloop in de zorg

17 juli De zorg loopt leeg. Jaarlijks stoppen er veel te veel medewerkers. En er was al een tekort. Zo’n 25 Brabantse zorgorganisaties en -onderwijsinstellingen proberen de komende 4 jaar samen voor een kentering te zorgen. In gesprek met een vertrekker, volhouder én een nieuwkomer over de grootste problemen (en mogelijkheden) in de zorg. ,,Hoe hard je ook je best deed: het was eigenlijk nooit goed genoeg.”