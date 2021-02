Nieuwsoverzicht | Dertien ME'ers hebben corona na rellen Oost-Brabant - Tientallen hoogbejaarden wachten in de regen voor prik bij Brabanthallen

Dertien ME’ers die vorige week zijn ingezet tijdens de rellen van vorige week hebben corona opgelopen. Het is niet duidelijk of zij daadwerkelijk tijdens het optreden tegen de relschoppers besmet zijn geraakt. Verder is er verbazing over de tientallen hoogbejaarden die woensdag voor de vaccinatielocatie in Den Bosch in de regen moesten wachten en eist het OM in hoger beroep een gevangenisstraf van twintig jaar tegen de verdachte van de Posbankmoord. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.