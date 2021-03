Nieuwsoverzicht | Coronakeet bekogeld met stenen - Rioolbedrijven zien wc-verstoppingen toenemen door het thuiswerken

Tielenaar in eigen huis mishandeld door overval­lers: twee daders met geld op de vlucht

24 maart TIEL - Een bewoner van de Goudenregenstraat in Tiel is dinsagavond rond 19.45 uur in zijn eigen huis mishandeld door twee overvallers. De daders drongen het huis van de man via de voordeur binnen en eisten geld onder bedreiging van een wapen. Om het slachtoffer tot spoed te dwingen, mishandelden ze de bewoner.