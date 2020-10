Nieuwsoverzicht | Corona-teststraat vernield en beklad - Geen knopjes meer indrukken bij ‘leunstoplicht’

tweede wereldoorlog Eindelijk gerechtig­heid voor oorlogs­held Janus Heijblom uit Ulvenhout

22 oktober ULVENHOUT - Janus Heijblom uit Ulvenhout was een oorlogsheld. Daar is iedereen het over eens. Toch is hij nooit onderscheiden voor zijn daden. Tot deze week, ruim 75 jaar na zijn overlijden.