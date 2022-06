Nieuwsoverzicht | Clubeigenaar noemt berichten over needle spiking ‘volledige laster’ - Flatbewoners balen van vleermuizenpoep

Nieuwsover­zicht | Brand in stadhuis kort voor jawoord - Agenten maken bestuurder vast aan paal

Een bruidspaar moest vanochtend even wachten voordat ze elkaar het jawoord konden geven. Er was brand uitgebroken in het stadhuis van Den Bosch. Voor het eerst dit jaar werd het tropisch warm. In heel Brabant steeg de temperatuur boven de 30 graden. Verder deelde de politie vandaag een foto van de tweede verdachte van een schietpartij in Tilburg. En hebben agenten een automobilist die over de kop was geslagen met een auto vastgemaakt aan een paal. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

17 juni