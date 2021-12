Nieuwsoverzicht | Chinook landt voor hulp na ongeval - Koningin Máxima praat met horeca-ondernemers

Nieuwsover­zicht | Verdachten groepsver­krach­ting horen strafeis - Slachtof­fer schietpar­tij staat plots voor Helma's deur

Bij een schietpartij in Eindhoven is een 17-jarige jongen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer stond na het incident bij een omwonende aan de deur. ‘Hij riep om hulp, wilde naar binnen.’ Verder heeft het OM in de zaak over de Bossche groepsverkrachtingen celstraffen tot vier jaar geëist. De verkrachtingen zouden zijn gebeurd in het garagebedrijf van een van de verdachten. En bij graafwerkzaamheden in Den Bosch zijn tientallen explosieven gevonden. Het gaat om munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

10 december