Nieuwsoverzicht | Celstraf dreigt voor paardendief - Makelaar gooit het met online biedingen over andere boeg

Nieuwsover­zicht | Harde knallen gehoord in Brabant - Casa de Pa­pel-truck in de kreukels

17 augustus Een mysterie in Brabant maandagnacht: tot ver in de provincie en zelfs in Nijmegen waren harde knallen te horen, maar waar kwamen ze vandaan? In Den Bosch spuwt de gerestaureerde Drakenfontein roest en een ICT’er uit Helmond zit met een torenhoge schuld door een belegging bij een voormalig sponsor van PSV. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.