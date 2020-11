Nieuwsoverzicht | Cel en tbs geëist na geweldsexplosie in jeugdgevangenis - Hertelling na blunder op stembureau

Overzicht en video Deze gevaarlij­ke partijen vuurwerk werden onlangs gevonden in Brabant, dat terwijl de klap zo hard kan zijn

13:04 Het is net half november geweest, maar in Brabant duiken al diverse berichten op van vondsten van partijen vuurwerk. Het leidt tot levensgevaarlijke situaties. Een overzicht van vuurwerkvondsten de afgelopen weken in Brabant. Dat illegaal vuurwerk levensgevaarlijk is, is te zien in de video even verderop in dit artikel.